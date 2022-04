दिल्ली दंगे: चार आरोपियों के खिलाफ अदालत ने आगजनी व लूट में तय किए आरोप

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के साम्प्रदायिक दंगों के मामले में अदालत ने चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इन आरोपियों पर गोकुलपुरी व भजनपुरा में दंगे फैलाने, लूट व आगजनी करने का आरोप है।

प्रमुख संवाददाता,नई दिल्ली Shivendra Singh Thu, 07 Apr 2022 03:45 PM

