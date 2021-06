दिल्ली में 90 दिन बाद सबसे कम 316 नए केस मिले, 521 हुए रिकवर

राजधानी दिल्ली में कोरोना का असर अब बेहद कम हो चुका है। दिल्ली में 90 दिनों के बाद पिछले 24 घंटों में कोरोना के सबसे कम 316 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान 41 संक्रमितों की जान गई तो वहीं, 521 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही राजधानी में अब रिकवरी रेट 97.92 फीसदी हो चुकी है। वहीं, पिछले 24 घंटे के दौरान पाजिटिविटी रेट 0.44 फीसदी रही।

मंगलवार को जारी हुए हेल्थ बुलेटिंग के मुताबिक दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार गिरावट जारी है। इस समय दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 4,962 हो गई है। दिल्ली में अभी तक 14,29,791 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, इनमें से 14,00,161 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 24,668 मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। दिल्ली में कोरोना से मृत्युदर 1.73 फीसदी है।

Delhi reports 316 new #COVID19 cases (Posivity rate is 0.44%), 521 recoveries and 41 deaths



Total cases: 14,29,791

Total recoveries: 14,00,161

Death Toll: 24,668

Active cases: 4,962