दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में लगातार आ रही कमी को देखते हुए लगता है दूसरी लहर अब खत्म हो गई है। दिल्ली में जहां अब संक्रमितों की संख्या घटकर 400 के करीब आ गई, वहीं संक्रमण दर भी आधा फीसदी पर आ गई है। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार से लॉकडाउन में और छूट देने जा रही है। 7 जून से दिल्ली मेट्रो 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी तथा बाजार और मॉल भी ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगे।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 414 नए मरीज मिले हैं, वहीं 60 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब संक्रमण दर 0.53 प्रतिशत पर आ गई है, जो शुक्रवार को 0.68 थी।

दिल्ली: ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगे बाजार,50% क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो

बुलेटिन के अनुसार, आज 1,683 मरीज पूरी तरह ठीक होकर कोरोना मुक्त हो गए, जबकि शुक्रवार को ठीक होने वालों की संख्या 1,161 थी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दिल्ली में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 14,28,863 हो गई है और 2,855 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। राजधानी में अब कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव केस घटकर 6,731 पर आ गए हैं। इसके साथ ही, अब तक कुल 13,97,575 मरीज इस महामारी को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। वहीं अब तक कुल मृतकों का आंकड़ा 24,557 पर पहुंच गया है।

