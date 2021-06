राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में थोड़ी वृद्धि हुई है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 337 नए मामलों की पुष्टि हुई है जबकि सोमवार को नए मामलों की संख्या 316 थी। कोरोना संक्रमण से आज 36 और मरीजों की जान चली गयी।

स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में संक्रमण दर कल के मुकाबले बढ़कर 0.44 फीसदी जबकि मृत्यु दर 1.73 फीसदी है। दिल्ली में कोरोना के 337 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,30,128 हो गई जबकि मृतकों के आंकड़े 24,704 तक पहुंच गये। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण दर 36 फीसदी थी।

