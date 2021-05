दिल्ली में कोरोना के केसों में कमी का दौर जारी, 24 घंटे में 3000 नए मरीज मिले, 7000 से अधिक हुए ठीक

दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी का दौर शुक्रवार को भी जारी रहा। दिल्ली में शुक्रवार को जहां संक्रमितों की संख्या घटकर 3 हजार पर आ गई, वहीं अब संक्रमण दर घटकर भी 5 फीसदी से नीचे पहुंच गई है। हालांकि, आज भी मरने वालों की संख्या 250 से अधिक रही।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 3009 नए मरीज मिले हैं, वहीं 252 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। संक्रमण दर घटकर भी अब 4.76 प्रतिशत पर आ गई है, जो गुरुवार को 5.50 थी। गुरुवार को 3231 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी।

बुलेटिन के अनुसार, आज 7,288 मरीज पूरी तरह ठीक होकर कोरोना मुक्त हो गए, जबकि गुरुवार को यह संख्या 7,831 थी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दिल्ली में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 14,12,959 हो गई है और 20,673 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। राजधानी में अब कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव केस घटकर 35,683 पर आ गए हैं। इसके साथ ही, अब तक कुल 13,54,445 मरीज इस महामारी को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। वहीं अब तक कुल मृतकों का आंकड़ा 22,831 पर पहुंच गया है।

