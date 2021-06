दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 212 नए मामले आए सामने, 25 मरीजों की मौत

दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 212 नए मामले सामने आए जबकि 25 मरीजों ने इस घातक वायरस के कारण दम तोड़ दिया। इस दौरान संक्रमण की दर 0.27 फीसदी रही। वहीं, बीते 24 घंटों के दौरान संक्रमण से 516 लोग ठीक हुए।

राजधानी दिल्ली में नए मामलों और संक्रमण दर में पिछले दिनों के आंकड़ों के मुकाबले मामूली वृद्धि देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक, सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के 131 नए मामले सामने आए थे जबकि 16 मरीजों की मौत हुई थी और इस दौरान संक्रमण दर गिरकर 0.22 प्रतिशत रह गई थी। संक्रमण दर दो हफ्तों से एक प्रतिशत के नीचे बनी हुई है।

Total cases 14,31,710



Total cases 14,31,710

Total recoveries 14,04,085

Death toll 24,876



Active cases 2749 pic.twitter.com/k2afNVnhhJ