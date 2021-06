दिल्ली में कोरोना के 165 नए केस, 260 मरीज हुए ठीक, एक्टिव केस घटकर 2445 पर आए

राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 165 नए मामले सामने आए तथा 14 और मरीजों की मौत हो गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस अवधि में महामारी के संक्रमण से 260 मरीज स्वस्थ हुए। दिल्ली में आज एक्टिव केस घटकर 2445 रह गए।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 165 नए मरीज मिले हैं, वहीं 14 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बुलेटिन के अनुसार, आज 260 मरीज पूरी तरह ठीक होकर कोरोना मुक्त हो गए, जबकि गुरुवार को ठीक होने वालों की संख्या 343 थी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दिल्ली में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 14,32,033 हो गई है और 698 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। राजधानी में अब कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव केस घटकर 2,445 पर आ गए हैं। इसके साथ ही, अब तक कुल 14,04,688 मरीज इस महामारी को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। वहीं अब तक कुल मृतकों का आंकड़ा 24,900 पर पहुंच गया है।

बाजारों में उमड़ रही भीड़ पर HC ने कहा- कोविड नियमों के उल्लंघन से तेज हो जाएगी तीसरी लहर

Delhi reports 165 new COVID cases, 260 recoveries, and 14 deaths in the past 24 hours



Active cases: 2,445

Total recoveries: 14,04,688

Death toll: 24,900 pic.twitter.com/3u9QqRIvVG