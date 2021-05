दिल्ली में राहत: 24 घंटे में मिले कोरोना के सिर्फ 1550 नए केस, करीब तीन गुना लोग रिकवर

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस मंद पड़ता जा रहा है। सोमवार को भी दिल्ली में कोविड-19 के कुल 1550 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में 30 मार्च के बाद कोरोना के इतने कम केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में अप्रैल का महीना कहर बहनकर टूटा था। 20 अप्रैल को यहां एक दिन में सर्वाधिक 28 हजार 395 नए मामले रिपोर्ट किए गए थे। राजधानी में अब कोरोना संक्रमण दर घटकर 2.5 फीसदी पर आ गई है।

इससे भी बड़ी बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद नए मामलों से तीन गुना से भी ज्यादा है। बीते 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 4 हजार 375 मरीजों ने कोरोना को हराया है।

Delhi reports 1550 new #COVID19 cases, 4375 recoveries and 207 deaths in the last 24 hours.



Total cases 14,18,418

Total recoveries 13,70,431

Death toll 23,409



Active cases 24,578 pic.twitter.com/Csq2pCrU6z