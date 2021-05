दिल्ली में 20 हजार से कम हुए एक्टिव केस, पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 2 प्रतिशत से नीचे आया

राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 1 हजार 491 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राहत की बात यह है कि इस अवधि में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3 हजार 952 है। वहीं, एक दिन में कोरोना ने 130 लोगों की जान भी ले ली है।

दिल्ली सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, अब राजधानी में संक्रमण दर घटकर 2 फीसदी से नीचे आ गई है, जो कि 27 मार्च के बाद से सबसे कम है। फिलहाल राजधानी में पॉजिटिविटी दर 1.92 प्रतिशत है।

#COVID19 | Delhi reports 1,491 new positive cases, 3,952 recoveries and 130 deaths in the last 24 hours.



Total positive cases: 14,21,477

Active cases: 19,148 pic.twitter.com/ahlQ99zq89