दिल्ली में कम हो रहा कोरोना का कहर, 17 प्रतिशत पर आई संक्रमण दर, ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ी

दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब कम होता नजर आता जा रहा है। दिल्ली में बुधवार को जहां कोरोना संक्रमण के 13 हजार नए मामले सामने आए और 300 रोगियों की मौत हो गई। वहीं अब संक्रमण दर 17.03 प्रतिशत पर आ गई है, जो मंगलवार को 17.76 थी।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 13,287 नए मरीज मिले हैं, वहीं 300 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों का कुल आंकड़ा 20,310 हजार के पार पहुंच गया है। मंगलवार को 12,481 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी।

बुलेटिन के अनुसार, आज 14,071 मरीज पूरी तरह ठीक होकर कोरोना मुक्त हो गए, जबकि मंगलवार को यह संख्या 13,583 थी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दिल्ली में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 13,61,986 हो गई है और 49,974 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। राजधानी में अब कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव केस 82,725 हैं। वहीं, अब तक कुल 12,58,951 मरीज इस महामारी को मात देकर कोरोना मुक्त हो चुके हैं। इसके साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या 20,310 हो गई है।

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटे में दिल्ली में कुल 78,035 टेस्ट किए गए हैं। इनमें से 63,315 आरटीपीआर/ सीबीएनएएटी / ट्रूनैट टेस्ट और 14,720 रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल थे। दिल्ली में अब तक कुल 18,027,606 जांचें हुई हैं और प्रति 10 लाख लोगों पर 9,48,821 टेस्ट किए गए हैं। इसके साथ ही अब दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 56,852 पर पहुंच गई है।

Delhi records 13,287 fresh COVID-19 cases (positivity rate - 17.03%), 14,071 recoveries, and 300 in the last 24 hours



Active cases: 82,725

Total recoveries: 12,58,951

Death toll: 20,310 pic.twitter.com/GzXbqQLVb5