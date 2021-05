दिल्ली में कोरोना पर ब्रेक, अब एक्टिव केस 16,000 पर आए, संक्रमण दर भी 2% से नीचे

दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब खत्म हो गया है और नए मामलों में कमी का दौर भी लगातार जारी है। दिल्ली में जहां आज संक्रमितों की संख्या घटकर 1100 से भी नीचे आ गई, वहीं संक्रमण दर भी घटकर 2 फीसदी से कम हो गई है।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 1072 नए मरीज मिले हैं, वहीं 117 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जो 15 अप्रैल के बाद से मृतकों की सबसे कम संख्या है। अब संक्रमण दर घटकर 1.53 प्रतिशत पर आ गई है, जो बुधवार को 1.93 थी।

बुलेटिन के अनुसार, आज 3,725 मरीज पूरी तरह ठीक होकर कोरोना मुक्त हो गए, जबकि बुधवार को यह संख्या 3,952 थी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दिल्ली में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 14,22,549 हो गई है और 8,247 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। राजधानी में अब कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव केस घटकर 16,378 पर आ गए हैं। इसके साथ ही, अब तक कुल 13,82,359 मरीज इस महामारी को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। वहीं अब तक कुल मृतकों का आंकड़ा 23,812 पर पहुंच गया है।

