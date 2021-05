कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार दिल्ली में 1000 से कम नए केस, केजरीवाल बोले- जंग अभी खत्म नहीं हुई

दिल्लीवालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को बताया कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के लगभग 900 नए मामले आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पहली बार है जब दिल्ली में 1,000 से कम मामले दर्ज किए गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि जैसे-जैसे केस कम होंगे, हम और अनलॉक करेंगे। इससे पहले बीते 30 मार्च को कोरोना के एक दिन में 992 नए केस सामने आए थे।

केजरीवाल ने इसके लिए दिल्ली की जनता के समर्थन और डॉक्टरों के प्रयास की भरपूर सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें कोरोना के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। हमें आगे भी पूरी सावधानी बरतनी होगी। बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,141 नए मामले सामने आए थे और 139 रोगियों की मौत हुई थी। संक्रमण की दर 1.59 प्रतिशत थी।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ड्राइव-थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि था दिल्ली ने काफी हद तक कोविड-19 की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है और अब धीरे-धीरे लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया को शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोमवार से एक सप्ताह के लिए फैक्ट्रियां दोबारा खोली जा सकेंगी और कंस्ट्रक्शन के काम फिर से शुरू करने की भी मंजूरी दी जाएगी।

Around 900 #COVID19 cases have been reported in Delhi in the last 24 hours. This is for the first time (during second wave) that we have reported cases below 1,000: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/F4EAcf2VZg