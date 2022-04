दिल्ली में लगातार 7वें दिन 1000 से अधिक कोरोना मरीज मिले, दो ने तोड़ा दम

दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में वृद्धी जारी है। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,367 नए मामले सामने आए जबकि दो मरीज की मौत हो गई। इस अवधि में संक्रमण दर 4.62 प्रतिशत दर्ज की गई।

