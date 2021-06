दिल्ली में कोरोना का कोहराम थमा, आज 255 नए मरीज मिले, अब सिर्फ 3466 एक्टिव केस

राजधानी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बीते कुछ दिन से 300 से नीचे बना हुआ है। संक्रमण के नए मामलों के साथ-साथ मृतकों के आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है। दिल्ली में रविवार को संक्रमण के केवल 250 नए मामले सामने आए तथा 23 और मरीजों की इस महामारी से मौत हो गई। इसके साथ ही संक्रमण दर 0.35 प्रतिशत पर आ गई है। कोरोना की स्थिति नियंत्रित होने के बाद दिल्ली सरकार ने आज अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राजधानी में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने की रविवार को घोषणा की।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 255 नए मरीज मिले हैं, वहीं 23 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।

बुलेटिन के अनुसार, आज 376 मरीज पूरी तरह ठीक होकर कोरोना मुक्त हो गए, जबकि शनिवार को ठीक होने वालों की संख्या 497 थी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दिल्ली में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 14,31,139 हो गई है और 1,037 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। राजधानी में अब कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव केस घटकर 3,466 पर आ गए हैं। इसके साथ ही, अब तक कुल 14,02,850 मरीज इस महामारी को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। वहीं अब तक कुल मृतकों का आंकड़ा 24,823 पर पहुंच गया है।

दिल्ली में कल से ऑड-ईवन सिस्टम खत्म, इन कामों पर अब भी रहेगी पाबंदी

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटे में दिल्ली में कुल 72,751 टेस्ट किए गए हैं। इनमें से 53,885 आरटीपीआर/ सीबीएनएएटी / ट्रूनैट टेस्ट और 18,866 रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल थे। दिल्ली में अब तक कुल 20,263,554 जांचें हुई हैं और प्रति 10 लाख लोगों पर 10,66,502 टेस्ट किए गए हैं। इसके साथ ही अब यहां कंटेनमेंट जोन की संख्या भी घटकर 6,782 पर आ गई है।

