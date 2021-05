दिल्ली में 18-44 आयु वर्ग के लिए कुछ टीकाकरण केंद्रों को बुधवार से अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी ने बुधवार को कहा कि दिल्ली को 11 मई को कोविशील्ड टीके की 2.67 लाख से अधिक डोज मिलीं, लेकिन उसके पास कोवैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है।

आतिशी ने टीकाकरण बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि सुबह में उपलब्ध कोवैक्सीन की करीब 16,000 खुराकें 44 केंद्रों पर दी गईं। बुधवार की शाम के बाद से इन केंद्रों को भी बंद कर दिया जाएगा। आतिशी ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी और 18-44 आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन की डोज उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस वर्ग के लाभार्थियों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज देने का समय आ जाएगा।

आतिशी ने कहा कि 18-44 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविशील्ड की 4.18 लाख डोज हैं। ये नौ दिन तक चलेंगी। उन्होंने कहा कि राजधानी को मंगलवार शाम को कोविशील्ड की 2.67 लाख से अधिक डोज प्राप्त हुईं।

Around 16,000 Covaxin doses available in morning, were administered at 44 centres. After Wednesday evening, Covaxin jabs will not be given at any centre, due to shortage of vaccines. Bharat Biotech has refused to deliver any additional doses of Covaxin to Delhi: AAP MLA Atishi pic.twitter.com/W3uj0jGCom