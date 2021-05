Delhi Rains : दिल्ली में 24 घंटों में 119.3 मिमी बारिश, मई में बरसात के सारे रिकॉर्ड टूटे

दिल्ली में चक्रवाती तूफान ताउते और पश्चिमी विक्षोभ के कारण गुरुवार के दिन भी बारिश जारी रही। आज सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 119.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसने मई में बरसात के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को बताया कि शहर में बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 16 डिग्री कम 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो 1951 के बाद से मई में सबसे कम अधिकतम तापमान है।

आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली में बुधवार सुबह 8:30 बजे से आज सुबह 8:30 बजे तक रिकॉर्ड 119.3 मिमी. बारिश हुई। इससे पहले राजधानी में 1976 में 24 मई को 24 घंटों की अवधि के दौरान 60 मिमी बारिश हुई थी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बुधवार को चक्रवात तूफान ताउते और एक पश्चिमी विक्षोभ के संपर्क के कारण बारिश हुई।

Delhi | Rainfall recorded in past 24 hrs till 0830 am today - 119.3 mm at Safdarjung, 63.8 mm at Palam and

124.4 mm at Lodi Road, says India Meteorological Department (IMD)