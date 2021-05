बारिश के पानी में डूबे दिल्ली के कई इलाके, नजफगढ़ में सड़क में समा गया ट्रक

दिल्ली में चक्रवाती तूफान ताउते और पश्चिमी विक्षोभ के कारण गुरुवार को सुबह 10 बजे तक बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 119.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह मई में किसी एक दिन की बारिश का रिकॉर्ड है। दो दिन से हो रही बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिसके कारण यातायात प्रभावित हुआ है।

इसी बीच नजफगढ़ के खैरा मोड़ पर बारिश के चलते बीती रात सड़क धंस गई और उसी वक्स वहां से गुजर रहा ट्रक गड्ढे में गिर गया। सड़क धंसने से कुछ दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल पुलिस जेसीबी की मदद से ट्रक को निकालने का काम कर रही है। इस हादसे से जनता को काफी परेशानी हो रही है। पुलिस ने यहां का ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है।

