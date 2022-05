नवनीत राणा के खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी मामला : दिल्ली पुलिस ने सांसद की शिकायत की जांच के लिए मुंबई पुलिस को लिखी चिठ्ठी 

नवनीत राणा ने दिल्ली पुलिस को 25 अप्रैल को एक शिकायत दी थी जिसमें उन्होंने कथित तौर पर शिवसेना सांसद संजय राउत, शिवसेना के कार्यकर्ता के ऊपर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था।

