दिल्ली पुलिस ने 3 आतंकियो को पकड़ा, हथियार और विस्फोटक भी बरामद

रविवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने 3 आतंकियो को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के पास से हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ है। तीनों आतंकियों के नाम ताहिर अली खान उर्फ अली मोहम्मद, हरीश मुस्ताक खान उर्फ मुस्ताक अहमद और आशिफ सुहैल नदाफ उर्फ लतीफ है। बताया जा रहा है कि ये तीनों आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। फिलहाल मिली जानकारी के आनुसार ये तीनों आतंकी जम्मू-कश्मीर इस्लामिक स्टेट के हैं।

Delhi Police's Special Cell yesterday arrested three terrorists belonging to Islamic State J&K (ISJK) terror group. Arms and ammunition along with explosives have been recovered from them. pic.twitter.com/F6Z2BPiE4R