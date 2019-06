संदीप कुमार पर चार्जशीट के लिए पुलिस ने दिल्ली सरकार को भेजा रिमाइंडर, जानें पूरा मामला

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के खिलाफ चार्जशीट को मंजूरी देने के लिए दिल्ली सरकार को एक रिमाइंडर भेजा है। सुल्तानपुर माजरा से विधायक संदीप कुमार पर एक महिला के यौन शोषण का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने मंजूरी के लिए लगभग 1 वर्ष से दिल्ली सरकार को फाइल भेजी थी।

जानकारी के अनुसार, अगस्त 2016 के अंतिम सप्ताह में एक एक वीडियो लीक हुआ था। इसमें दिल्ली सरकार के तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्री संदीप कुमार एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहे थे। वीडियो में दिख रही महिला ने संदीप पर राशन कार्ड बनाने के नाम पर यौन शोषण करने व अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया था। इस वीडियो के लीक होने के बाद महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 सितंबर, 2016 को यौन उत्पीड़न पूर्व मंत्री संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया था।

Delhi Police sends a reminder to Delhi Government for sanction to chargesheet Former Delhi minister Sandeep Kumar, who is accused of sexually assaulting a woman. The sanction is pending with Delhi Government since around 1 year.