पटाखों के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानने पर 562 के खिलाफ FIR, 323 लोग गिरफ्तार

सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद दिवाली पर पटाखे फोड़ने वाले लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत में जहां कुल 562 एफआईआर दर्ज की हैं। वहीं 323 लोगों को गिरफ्तार भी किया है।

दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में विस्फोटक अधिनियम के तहत भी 72 एफआईआर दर्ज की हैं और 75 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 1705 किलोग्राम पुराने और गैर-प्रमाणित व प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए हैं।

72 FIRs were registered under Explosives Act and 75 people were arrested. 1705 kg of non-green, non-certified firecrackers were recovered. SC had allotted 8 pm-10 pm as the time to burst crackers, 562 FIRs were registered for violation of SC order, 323 people arrested: Delhi DCP