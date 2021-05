दिल्ली के दो गोदामों पर पुलिस का छापा, 850 किलो यूज्ड सर्जिकल दस्ताने बरामद, धोकर कर बेचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

कोरोना काल के दौरान दिल्ली पुलिस ने दो गोदामों पर छापा मारकर कथित तौर पर करीब 850 किलोग्राम इस्तेमाल किए हुए सर्जिकल दस्ताने बरामद किए हैं। इन दस्तानों को धोकर दोबारा मार्केट में बेचने के आरोप में तीन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।

दरअसल, दिल्ली पुलिस को दो जगहों पर अस्पतालों में इस्तेमाल किए गए पुराने सर्जिकल दस्तानों को धोकर दोबारा पैक कर बाजार में बेचने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों गोदामों पर छापा मारकर 848 किलोग्राम इस्तेमाल किए हुए सर्जिकल दस्ताने बरामद करते हुए तीन लोगों को धर दबोचा। इनकी पैकिंग इस तरीके से की जाती थी कि कोई भी इनको पहचान नहीं पाता था।

पुलिस अब इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गिरफ्तार किए गए इन तीन आरोपियों के अलावा और कितने लोग इस धंधे से जुड़े हुए थे। इसके साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने का भी प्रयास कर रही है कि इन सर्जिकल दस्तानों को कहां पर बेचा जाता था।

Delhi police recovered 848 kgs of used gloves from two godowns and arrested three persons for allegedly repacking these gloves after washing them pic.twitter.com/OSir3HmsVn