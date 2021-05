दिल्ली पुलिस ने की नवनीत कालरा की रिमांड 5 दिन बढ़ाने की मांग, कोर्ट शाम 6:30 बजे सुनाएगा फैसला

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कथित जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार कारोबारी नवनीत कालरा की पुलिस रिमांड पांच दिन के लिए और बढ़ाने की मांग की है। साकेत कोर्ट शाम साढ़े 6 बजे अपना फैसला सुनाएगा।

पुलिस ने कालरा को दक्षिणी दिल्ली के खान मार्केट स्थित उसके रेस्टोरेंट्स में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी और कालाबाजारी से संबंधित एक मामले में उसकी पुलिस रिमांड खत्म होने पर गुरुवार को उसे दिल्ली की साकेत कोर्ट के समक्ष पेश किया।

नवनीत कालरा के पास से 2 मोबाइल फोन जब्त, जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजे

इस दौरान क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से कारोबारी नवनीत कालरा की 5 दिन की और रिमांड देने की अपील की है। हालांकि, कालरा ने अपने वकील के माध्यम से जमानत याचिका दायर की है।

Delhi Police, through Addl public Prosecutor Atul Shrivastava, while seeking further remand of Navneet Kalra, say they need his custody to confront him with the transactions done through mobile phones. According to the Police 23 banks are involved.