अब लो वेस्ट जींस-टॉप और टी-शर्ट पहनकर ड्यूटी पर नहीं जा सकेंगी दिल्ली पुलिस कर्मी

मध्य दिल्ली जिले में तैनात दिल्ली पुलिस के सभी महिला और पुरुष कर्मचारी अब वर्दी के अलावा सिर्फ फॉर्मल कपड़ों में ही ड्यूटी पर जा सकेंगे। दिल्ली एडिशनल डीसीपी (सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट) अनंत मित्तल ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर सभी को इस नियम का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

डीसीपी अनंत मित्तल की ओर से गुरुवार को जारी किए गए आदेश के मुताबिक, महिला स्टाफ सहित सभी अधिकारियों को बिना वर्दी ड्यूटी पर रहते समय फॉर्मल ड्रेस (सादे कपड़ों में) पहनने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ड्यूटी के दौरान जींस, टी-शर्ट, स्पोर्ट्स शूज, टॉप पहनना, लो-वेस्ट जींस पहनना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पुरुष कर्मचारी सिर्फ पैंट और शर्ट पहन सकते हैं, जबकि महिला कर्मचारी साड़ी, सलवार-सूट अथवा पैंट-शर्ट आदि पहन सकती हैं। सुपरवाइजर अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। इन नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Delhi Additional DCP (Central district) Anant Mittal: Male staff can wear trousers&shirts while female staff can wear sarees, salwar suit, trousers/shirts etc. The supervisory officers will ensure proper check of the directions. Non-compliance will be viewed seriously. https://t.co/7CG4bVIZs4