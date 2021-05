सागर राणा मर्डर केस में सुशील कुमार का एक और साथी दबोचा, अब तक 8 लोग गिरफ्तार

छत्रसाल स्टेडियम में हुई 23 वर्षीय सागर राणा की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने रोहित करोर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी ओलंपिक पदक विजेता अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार समेत अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने सुशील कुमार के खिलाफ हत्या, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया है।

आरोप है कि सुशील कुमार और कुछ अन्य पहलवानों द्वारा चार मई की रात को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम परिसर में कथित रूप से की गई मारपीट में सागर राणा की मौत हो गई थी और सागर के दोस्त सोनू तथा अमित कुमार घायल हो गए थे। पुलिस इस मामले में सुशील कुमार, अजय बक्करवाला, प्रिंस, भूपेंद्र, मोहित, गुलाब और मंजीत को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने बताया कि भूपेंद्र, मोहित, गुलाब और मंजीत काला असौदा और नीरज बवाना गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं।

