Delhi Police: ईद पर ड्यूटी से गायब होने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी विभागीय कार्रवाई

दिल्ली में ईद के मौके पर ड्यूटी नहीं करने वाले पुलिस कर्मियों पर अब गाज गिरेगी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ईद पर ड्यूटी नहीं करने वाले तीसरी बटालियन के कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

