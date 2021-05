इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिस पहुंची क्राइम ब्रांच, कोरोना मरीजों के मददगार श्रीनिवास से की पूछताछ

कोरोना काल में देशभर के जरूरतमंद मरीजों तक हर संभव मदद पहुंचा रही इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) भी अब पुलिस की जांच के दायरे में आ गई है। इसी कड़ी में जांच के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को IYC के ऑफिस भी पहुंची। क्राइम ब्रांच ने यहां आकर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछताछ की और मदद के लिए जुटाए जा रहे साधनों के बारे में जानकारी हासिल की। वहीं, दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूछताछ की गई।

क्राइम ब्रांच की टीम के लौटने के बाद यूथ कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास बी वी ने कहा कि पुलिस अधिकारी यह जानना चाहते थे कि हम लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं और ऑक्सीजन और दवाएं कहां से ला रहे हैं। हमने उनके सभी सवालों के जवाब दिए।

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने बीते मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दिलीप पांडेय से संपर्क किया था। 'आप' विधायक ने केंद्र पर महामारी के दौरान लोगों की मदद करने के लिए परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि क्राइम ब्रांच की एक टीम उनसे पूछताछ के लिए आई थी।

Delhi: A team of Delhi Police's Crime Branch arrived at the Indian Youth Congress office today



"They wanted to know the details of how are we helping people. We answered all their questions," says Srinivas BV, Youth Congress chief pic.twitter.com/Jz2ZHp3vur