नवनीत कालरा के पास से 2 मोबाइल फोन जब्त, जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजे

दिल्ली के खान मार्केट स्थित तीन रेस्टोरेंट्स में कथित तौर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी और कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का शिकंजा कसता जा रहा है।

दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार, क्राइम ब्रांच ने नवनीत कालरा के पास से 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस ने इन दोनों फोन को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है।

बताया जा रहा है कि इन मोबाइल फोन का इस्तेमाल बरामद कंसंट्रेटर को खरीदने और बेचने में किया गया था। इन्हीं मोबाइल फोन में कंसंट्रेटर की खरीद और बेचने के रिकॉर्ड मौजूद हैं। फोन का काफी डेटा डिलीट कर दिया गया है, जिसे रिकवर करने के लिए दोनों मोबाइल फोन लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं।

Crime Branch has seized 2 cell phones from businessman Navneet Kalra in connection with a case relating to alleged hoarding of oxygen concentrators in a South Delhi restaurant. The phones have been sent to forensic science laboratory for further examination: Delhi Police sources