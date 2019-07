चांदनी चौक घटना : पुलिस कमिश्नर ने किया हौज काजी का दौरा, लोगों से कही ये बात

दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों क साथ शुक्रवार को चांदनी चौक इलाके के हौज काजी का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर ने दोनों समुदाय के लोगों से बात कर इस घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। फिलहाल यहां हालात सामान्य बने हुए हैं।

जानकारी के अनुसार, बीते 30 जून (रविवार देर रात) को पुरानी दिल्ली के हौज काजी के लालकुआं इलाके में पार्किंग को लेकर स्थानीय निवासियों के दो गुटों में शुरू हुए विवाद ने साम्प्रदायिक रूप ले लिया था। इस दौरान एक गुट ने इलाके में मौजूद धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ भी की थी। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। इसके चलते सोमवार को भी दोनों पक्षों में पथराव हुआ, जिसमें दो मीडियाकर्मी घायल हो गए। इस घटना के बाद से इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

Delhi: Amulya Patnaik, Commissioner of Police, Delhi & other top officials visited Hauz Qazi area today to review security arrangements and assured strict action against culprits. A temple was vandalised in #HauzQazi on June 30. pic.twitter.com/TNsW82bOSW