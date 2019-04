दिल्ली पुलिस के ASI ने मेट्रो ट्रेन के सामने कूदकर जान दी, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन की घटना

दिल्ली पुलिस के सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) ने गुरुवार को जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो रेल के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, घटना बुधवार दोपहर 12.30 बजे की है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंए गए। मृतक एएसआई की पहचान अजय कुमार के रूप में हुई है। मूलरूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले एएसआई अजय कुमार पीसीआर में तैनात थे। वह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे।

वह दिल्ली के नरेला स्थित पुलिस कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते थे। पुलिस ने उनके परिवार को सूचित कर दिया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है।

