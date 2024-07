Hindi News NCR 'बैड कैरेक्टर' और नाबालिगों का साथ, लाजपत नगर फायरिंग केस से हटा पर्दा; 4 पकड़ाए

'बैड कैरेक्टर' और नाबालिगों का साथ, लाजपत नगर फायरिंग केस से हटा पर्दा; 4 पकड़ाए

पुलिस की टीम ने कई जगहों पर छापा मारा और तनेजा को आश्रम इलाके से धर दबोचा। तनेजा ने पुलिस को बताया कि सागर ने उसपर कुछ वक्त पहले हमला किया था। बदला लेने के लिए आरोपी ने हमला किया था।

us texas three year old girl accidentally fired gun

Nishant Nandan Sun, 14 Jul 2024 08:57 PM पीटीआई,नई दिल्ली