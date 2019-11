दिल्ली : अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों ने जताया पीएम मोदी का आभार

दिल्ली की 1797 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने के लिए शुक्रवार को भाजपा सांसदों ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के पदाधिकारियों और अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सरकार का आभार व्यक्त किया।

जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए उन्हें मालिकाना हक देने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था।

Delhi BJP MPs along with Resident Welfare Association (RWA) office holders&members of unauthorized colonies, arrive to meet PM Narendra Modi at his residence, to thank him for Cabinet's decision to give ownership rights to 40 lakh people living in unauthorized colonies in Delhi. https://t.co/Jg3RFlVFrt pic.twitter.com/JGDsx7sskU