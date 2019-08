Delhi Flood Alert: यमुना उफान पर, दिल्ली पर 40 साल की सबसे बड़ी बाढ़ का खतरा

Delhi Flood: यमुना का जलस्तर बढ़ने से आबादी में पानी घुसने लगा है। जिसके चलते दिल्ली सीमा से सटे कई इलाकों में लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। फरीदाबाद की बसन्तपुर कालोनी के कई लोगों ने अरने धक खाली करने शुरू कर दिए है। प्रशासन की मुनादी के बाद यहां लोग सोमवार रात भर अपना घर खाली करने में लगे रहे। स्थानीय निवासी यासीन ने बताया कि कालोनी से काफी लोग अपना घर छोड़ चुके है। फिलहाल किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। समय रहते प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया था। गौरतलब है कि दिल्ली के बाद फरीदाबाद में सबसे पहले इसी कॉलोनी में पानी आएगा। यह यमुना के किनारे बसी है। इसमें करीब 20 हजार लोग रह रहे हैं।

इससे पहले सोमवार की शाम यमुना खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी थी, जो कि अब भी जारी है। हथिनीकुंड बैराज से रविवार को छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली में चार दशक की सबसे बड़ी बाढ़ का खतरा बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यमुना के किनारे रह रहे 24 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का निर्देश जारी किया था।

बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने 2100 से ज्यादा अस्थायी टेंटों की व्यवस्था की है। एहतियातन पुराने लोहे के पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। केंद्रीय जल आयोग ने कहा है कि दिल्ली में बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा मंगलवार रात से लेकर बुधवार सुबह तक है। इसे लेकर सभी संबंधित विभाग अलर्ट पर हैं। पुरानी दिल्ली की बात करें तो यहां सोमवार को रेलवे ब्रिज पर जल स्तर 205.20 मीटर पर था। यह खतरे के निशान के काफी करीब था। खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है। जल आयोग के मुताबिक आज मंगलवार की रात तक इसके खतरे के निशान से ऊपर जाने की आशंका है।

अगले दो दिन हमारे लिए महत्वपूर्णः अरविंद केजरीवाल

हथिनी कुंड बैराज से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अगले दो दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने सभी जरूरी उपाय कर लिए है। बचाव तल को अलर्ट कर दिया गया है। सभी विभागों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। यमुना तटबंध में रह रहे लोगों को खाली कराया जा रहा है। सरकार ने कंट्रोल रूम व हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। किसी भी तरह की परेशानी होने पर या फंसे होने पर लोग वहां से मदद ले सकते है।

ऐसे खतरे की ओर बढ़ रही यमुना

समय जलस्तर(मीटर में)

सुबह 6 बजे 204.40

सुबह 9 बजे 204.70

दोपहर 12 बजे 204.99

दोपहर 3 बजे 205.20

शाम 6 बजे 205.36

शाम 7 बजे 205.40

205.33 है खतरे का निशान

यमुना में अब तक सबसे अधिक जलस्तर

वर्ष जलस्तर (मीटर में)

1978 207.43

1988 206.92

1995 206.93

2013 207.32

2019 205.40 अभी तक (19 अगस्त 2019 शाम 7 बजे)

हेल्पलाइन नंबर

011-22421656

011-21210849

तमाम विभागों को जारी हुआ हाई अलर्ट

यमुना का जलस्तर बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने सभी संबंधित विभागों को मुस्तैद रहने को कहा है। तमाम विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। आपातकालीन बैठकों में बाढ़ व सिंचाई विभाग सहित सरकारी एजेंसियों को सतर्क रहने और पानी की स्थिति पर नजर बनाए रखने का निरंतर निर्देश दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को लोगों की मदद के लिए खड़े रहने का निर्देश जारी किया गया है। तेजी से अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है।

घबराई दिल्ली

दिल्ली जल आयोग के अधिकारी कुछ ही घंटों में राज्य में दस्तक देने वाली बड़ी समस्या पर लंबा विचार-विमर्श कर एक्शल प्लान तैयार करने में जुटे हैं। सरकार को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि रविवार को हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया करीब 21 लाख क्यूसेक पानी 72 घंटे में दिल्ली तक आ जाएगा। इतनी बड़ी मात्रा में नदी में पानी आने से यमुना खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाएगी। निचले इलाकों में तो पानी भरेगा ही साथ ही उत्तरी और पूर्वी दिल्ली के भी कई इलाकों में पानी भरने का खतरा बना रहेगा।

1978 से बड़ी हो सकती है यह बाढ़

दिल्ली में कुछ ऐसा ही आलम 1978 में था। तब यमुना में सबसे बड़ी बाढ़ आई थी। यमुना में ताजेवाला से 7 लाख क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा गया था। इतनी भारी मात्रा में नदी में पानी आने से दिल्ली में यमुना का जल स्तर 207.49 मीटर तक पहुंच गया था। इसके बाद उत्तरी दिल्ली के मॉडल टाऊन, जहांगीरपुरी, मुखर्जीनगर, गांधी नगर, नेहरू विहार समेत कई इलाकों में बाढ़ ने दस्तक दी थी। इस बार खतरा बड़ा है। यमुना में इस बार 7 लाख क्यूसेक से कहीं ज्यादा पानी छोड़ा गया है। यमुना में गंदगी भी पहले से की अपेक्षा कई गुना ज्यादा है। इससे बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है।

Delhi: Due to rising water-level of Yamuna river, vehicle movement on 'Loha Pul' (old iron bridge) over the river has been stopped. The water level has reached 205 meters (the warning level is at 204.50 meters). pic.twitter.com/dYjABfWdn3