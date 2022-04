जल्द दिल्ली से गुरुग्राम के बीच लगने वाले जाम से मिलेगी निजात, द्वारका एक्सप्रेसवे पर नवंबर से दौड़ेंगे वाहन; जानें इसकी खासियत

दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले लोगों को जल्द ही ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल जाएगी। एनएचएआई नवंबर से द्वारका एक्सप्रेसवे के एक हिस्से को खोल देगी। 100 से 120 किमी की रफ्तार से दौड़ सकेंगे वाहन।

