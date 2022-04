छतरपुर मंदिर के अंदर हो रही थी शादी, अचानक युवक ने की हर्ष फायरिंग; मां के सिर में लगी गोली, हालत गंभीर

दिल्ली के छतरपुर मंदिर के अंदर शादी समारोह चल रहा था कि अचानक एक युवक ने गोली चला दी। ये गोली उसकी ही मां के सिर में लगी। जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी फरार है

