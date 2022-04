प्लॉट पर कब्जे को लेकर 15-20 लोगों ने आधा दर्जन को बेरहमी से पीटा, गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचे पीड़ित; 8 अरेस्ट

दिल्ली में प्रॉपर्टी विवाद में 15-20 लोगों ने एक प्लॉट पर कब्जा करने के लिए आधा दर्जन लोगों को घसीट-घसीटकर पीटा। इतना ही नहीं आरोपी जाते समय सीसीटीवी कैमरों को तोड़ गए और अपने साथ डीवीआर ले गए।

वरिष्ठ संवाददाता,नई दिल्ली Sneha Baluni Sat, 02 Apr 2022 08:21 AM

