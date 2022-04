दिल्ली-एनसीआर को चिलचिलाती गर्मी से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने दी ये जानकारी

उत्तर भारत में तेज गर्मी के बीच आसमान में बादल छाए रहने के कारण दिल्ली-एनसीआर को चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

वार्ता,नई दिल्ली Shivendra Singh Tue, 05 Apr 2022 02:45 PM

