दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, लोगों को मिली गर्मी से राहत, तेज आंधी से कई जगह गिरे पेड़

दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को अचानक मौसम में आए बदलाव के कारण गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार की रात से लेकर मंगलवार की सुबह तक तेज हवाएं चलती रहीं और रुक-रुककर बारिश हुई। मौसम विभाग की मानें तो अगले 2-3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा।

तेज आंधी के कारण गिरे पेड़

दिल्ली-एनसीआर में रात को आई तेज आंधी की वजह से कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। नई दिल्ली के मंडी हाउस और अकबर रोड के अलावा उत्तरी और पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में पेड़ गिरने की खबर है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित कांग्रेस दफ्तर के बाहर तेज आंधी की वजह से एक पेड़ गिर गया।

Delhi: A tree uprooted due to strong winds and fell down on Deen Dayal Upadhyaya Marg near Delhi Congress office pic.twitter.com/M2d9igvuB8