दिल्ली-एनसीआर में 1 लाख से अधिक फ्लैट खाली, बिल्डरों को बेचने में लगेंगे 6 साल : रिपोर्ट

दिल्ली-एनसीआर के बिल्डरों को अपने 1.01 लाख खाली पड़े बिना बिके फ्लैटों को बेचने में करीब छह साल लगेंगे। संपत्ति सलाहकार कंपनी प्रॉपटाइगर ने यह राय जताई है।

नई दिल्ली | भाषा Praveen Sharma Sun, 03 Apr 2022 01:34 PM

