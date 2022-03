हिंदी न्यूज़ NCR Delhi Metro Silver Line: रेलवे ट्रैक से 23 मीटर नीचे गुजरेगी मेट्रो, आसानी से एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे लाखों यात्री; जानें कब पूरी होगी योजना

Delhi Metro Silver Line: रेलवे ट्रैक से 23 मीटर नीचे गुजरेगी मेट्रो, आसानी से एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे लाखों यात्री; जानें कब पूरी होगी योजना

वरिष्ठ संवाददाता,नई दिल्ली Sneha Baluni Mon, 14 Mar 2022 09:07 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.