दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले दें ध्यान, 17 अप्रैल को ब्लू लाइन रूट पर हो सकती है दिक्कत

दिल्ली मेट्रो के द्वारका सेक्टर-21 और नोएडा इलेक्ट्रिक सिटी/वैशाली के बीच चलने वाली ब्लू लाइन पर ट्रैक के रखरखाव के कारण 17 अप्रैल को मेट्रो सेवाएं प्रभावित रहेंगी।

नई दिल्ली | वार्ता Praveen Sharma Fri, 15 Apr 2022 02:19 PM

