Delhi MCD Merger : दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष बोले- स्थानीय निकायों के मामलों में संसद का दखल संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने तीनों नगर निगमों के एकीकरण के बिल को लोकसभा द्वारा मंजूरी दिए जाने के दिन बाद शुक्रवार को कहा कि स्थानीय निकायों के विषय में संसद का हस्तक्षेप भारतीय संविधान के खिलाफ है।

नई दिल्ली | पीटीआई Praveen Sharma Fri, 01 Apr 2022 06:52 PM

