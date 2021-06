दिल्ली से पटना जा रहे विमान में बम होने की सूचना से मचा हड़कंप, जांच के बाद 22 वर्षीय युवक पकड़ा

दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में कथित तौर पर फोन कर एक विमान में बम रखे होने की फर्जी सूचना देने के आरोप में दिल्ली से पटना जा रहे विमान में सवार 22 वर्षीय युवक को सोमवार को पकड़ा गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने आरोपी युवक की पहचान आकाश दीप के तौर पर की और बताया है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दीप अपने पिता के साथ विमान में सवार हुआ था, जिसके बाद उसने पीसीआर को फोन कर कहा कि विमान में बम है।

A 22-yr-old man, who was onboard a Delhi-Patna flight, apprehended at Delhi airport for making a phone call regarding the presence of a bomb on the flight. He is being questioned. In the initial probe, it seems to be a hoax call & he seems to be mentally challenged: Delhi Police