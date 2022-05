दिल्ली: क्लासरूम में घुसा शख्स और 2 छात्राओं के उतारे कपड़े, न्यूड होकर किया पेशाब

पूर्वी दिल्ली में एक सरकारी स्कूल की कक्षा में एक युवक कथित तौर पर घुसा और उसने दो लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया। इतना ही नहीं, उसने छात्रों के सामने कपड़े उतार कर पेशाब भी की।

