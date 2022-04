दिल्ली में कोरोना ने फिर डराया, 24 घंटे में 1,600 से ज्यादा नए बीमार, दो और मरीजों की मौत, एक्टिव केस 5600 के पार

दिल्ली के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, पिछले दिन आए नए मामलों के बाद राजधानी में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 18,81,555 हो गई, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 26,174 हो गई है।

