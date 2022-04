दिल्ली में लू चलने की आशंका, 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है अधिकतम तापमान

आईएमडी मौसम चेतावनियों के लिए चार 'कलर कोड' का इस्तेमाल करता है, जिसमें ग्रीन (कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं), येलो (देखो और अद्यतन जानकारी लेते रहो), ऑरेंज (तैयार रहो) और रेड (कदम उठाओ) शामिल हैं।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Swati Kumari Sat, 09 Apr 2022 11:09 AM

