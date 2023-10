DPSRU में टीचरों की भर्ती में गड़बड़ी, ऐक्शन में एलजी; 30 दिनों के अंदर कार्रवाई के आदेश

ऐप पर पढ़ें

दिल्ली में शिक्षकों की भर्ती में कथित घोटाले को लेकर उपराज्यपाल ने ऐक्शन लिया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अधिकारियों को Delhi Pharmaceutical Science and Research University (DPSRU) में शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी को लेकर जांच कमेटी की रिपोर्ट का निरीक्षण करने का आदेश जारी किया है। गुरुवार को राज निवास के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। उपराज्यपाल ने Directorate of Training and Technical Education (DTTE) से यह भी कहा है कि नियुक्ति के नियमों को तोड़ने में शामिल लोगों के खिलाफ ऐक्शन के लिए 30 दिनों के अंदर सिफारिश करें।

इस कमेटी में निगरानी विभाग के सचिव, डायरेक्टर (एजुकेशन) और एक प्रोफेसर और दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी के प्रमुख शामिल हैं। इस कमेटी का गठन इस मामले की जांच के लिए जून में किया गया था। एलजी DPSRU के चांसलर भी हैं और उन्हीं के अप्रूवल पर यह जांच-पड़ताल की गई थी।

अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने नियुक्ति प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों से संबंधित जांच कमेटी की रिपोर्ट को देखने के बाद मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वो DTTE को आदेश दें कि वो 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट की पड़ताल करें और नियम तोड़ने वालों पर ऐक्शन लेने की सिफारिश करें। एलजी ने DTTE सचिव को यह भी आदेश दिया है कि वो इस मामले की ऑरिजनल फाइल को उनके समक्ष रखा जाए।

राज निवास के अधिकारियों ने कहा जांच-पड़ताल के दौरान निगरानी विभाग को कई अहम गड़बड़ियां मिली हैं। निगरानी विभाग को साल 2017 और साल 2019 में DPSRU में हुई भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां मिली हैं। निगरानी विभाग की जांच-पड़ताल में पता चला है कि साल 2017 में कई ऐसे कैंडिडेटों की भर्ती की गई जिनका तजुर्बा, उम्र और शैक्षणिक योग्यता इत्यादि क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं थे। साल 2019 में कई ऐसे कैंडिडेटों की नियुक्ति की गई जो आवश्यक योग्यता नहीं रखते थे।

जांच कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नियुक्ति के बाद शैक्षणिक योग्यता और एक्सपीरियेंस सर्टिफिकेट तक की सत्यता की जांच नहीं की गई थी। एलजी से अप्रूवल मिलने के बाद निगरानी विभाग ने 10 मई को DPSRU के वाइस चांसलर प्रोफेसर रमेश के गोयल को उनके द्वारा की गई भर्तियों को लेकर नोटिस जारी किया था। इसके बाद उन्होंने 17 मई को सभी मौजूदा रिकॉर्ड के साथ अपनी रिपोर्ट दी थी। DTTE ने कहा कि साल 2019 में DPSRU द्वारा जो भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें कई तरह की गड़बड़ियां थीं।