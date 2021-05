दिल्ली में तेजी से बढ़ते ब्लैक फंगस (म्यूकोरमाइकोसिस) के मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के तहत ब्लैक फंगस को एक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गुरुवार को ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए महामारी अधिनियम के तहत ब्लैक फंगस पर नियम भी जारी किए हैं।

दिल्ली सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अब से सभी अस्पताल ब्लैक फंगस के प्रत्येक संदिग्ध और पुष्ट मामलों की जानकारी निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग को देंगे। इसके साथ ही सभी अस्पताल ब्लैंक फंगस संक्रमण का पता लगाने, जांच और इलाज करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों का भी अनुपालन करेंगे।

