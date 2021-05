कोरोना की दवाएं ब्लैक करने वालों की अब खैर नहीं, एलजी अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार को दिए ये आदेश

कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और जरूरी उपकरणों की जमाखोरी और कालाबाजारी करना अब आसान नहीं होगा। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कई अहम फैसले लिए हैं।

दिल्ली के उपराज्यपाल और डीडीएमए के अध्यक्ष अनिल बैजल ने शनिवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि लोगों को कोरोना संक्रमण (COVID-19) के इलाज से संबंधित आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जाएं और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि डीलरों या विक्रेताओं द्वारा ऐसी दवाइयों पर ज्यादा दाम नहीं लिए जाएं तथा इनकी कालाबाजारी न हो सके।

उपराज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया है कि कोविड-19 से संबंधित उपकरणों और मशीनों जैसे पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर आदि के संबंध में एक समान आदेश जल्द से जल्द जारी किया जाए।

All authorised dealers/retailers/sellers of essential #COVID19 drugs mgmt drugs in Delhi shall display the info of stock & MRP of drugs at conspicuous places at their business premises for general public. Stock position be updated four times a day - 10 am, 2 pm, 6 pm & 9 pm: DDMA