दिल्ली: ई-साइकिल खरीदने पर 5500 रुपये की सब्सिडी देगी केजरीवाल सरकार

ई-कार, दुपहिया के बाद अब ई-साइकिल खरीदने पर भी 5500 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी पहले 10 हजार ई-साइकिल खरीदने वालों को मिलेगी। पहले एक हजार साइकिल खरीदने वाले को 7500 की सब्सिडी दी जाएगी।

प्रमुख संवाददाता,नई दिल्ली Shivendra Singh Thu, 07 Apr 2022 09:39 PM

